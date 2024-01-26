نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة الدقهلية.. اعرف موعدها

يترقب الكثير من طلاب الإعدادية نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة الدقهلية، بعد أن تم الانتهاء من أداء الامتحانات منتصف يناير الجاري، إذ استمرت لمدة أسبوع، بداية من الأربعاء 10 يناير حتى 17 يناير.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة الدقهلية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية إلى أنه يجري في الوقت الحالي تصحيح الامتحانات الخاصة بالصف الثاني الإعدادي في كل مدرسة، ليتم عمل المراجعة ورصد الدرجات، وتقوم كل مدرسة باعتماد نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة الدقهلية بعد القيام انتهائها واعتمادها رسميا.

وأضافت أنه بعد اعتماد نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة الدقهلية، يتم توزيعها على المدارس تمهيدا لتسليمها للطلاب بداية من أول فبراير المقبل.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 بمحافظة الدقهلية

ويتوجه كل طالب إلى المدرسة التابعة له من خلال الاسم ورقم الجلوس ليتمكن من الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024.