توجيهات بإعلان نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس في أماكن واضحة بالمدارس

وجهت عدد من المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية بالتنبيه علي المدارس بإعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، بأماكن واضحة بالمدارس، حتى يتمكن أولياء الأمور وطلاب تانية إعدادي من معرفة النتيجة وذلك تحت إشراف إدارة المدرسة.

إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس.. بعد مراجعتها

وطالبت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بتشكيل لجان للتصحيح داخل كل مدرسة وتوزيع العمل علي أعضاء لجان التصحيح وموقع عليه، مع إعداد جدول للتصحيح بالمواعيد الزمنية والالتزام بها، وعدم إعلانها إلا بعد مراجعة 10% منها وفقاً للتوجيهات الفنية.

وشددت المديريات على الإدارات التعليمية، متابعة سرعة الانتهاء من التصحيح امتحانات الصف الثاني الإعدادي وأولى إعدادي أول بأول، وفق جدول الامتحان على أن يراجع التصحيح بكل دقة.

إتاحة النتيجة لجميع أولياء الأمور بالمجان بالمدارس

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز تعليمات المديريات التعليمية للإدارات بشأن تصحيح امتحانات صفوف النقل وهي كالتالي:-

- تشكيل لجان للتصحيح داخل كل مدرسة.

- إعداد جدول الامتحان.

- متابعة سرعة الانتهاء من التصحيح أول بأول.

- مراجعة التصحيح بكل دقة من جانب المصححين.

- استخدام الشيت الخاص بكل مرحلة بالكنترول حسب القرارات الوزارية المنظمة.

- عدم إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام إلا بعد انتهاء التوجيهات الفنية من مراجعة 10%

- إتاحة نتيجة لجميع أولياء الأمور بالمجان بالمدارس.

وفي سياق آخر، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الأثنين، امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي التاريخ واللغة الأجنبية ورقياً وإلكترونياً، بلجان مجهزة تكنولوجيا، لاستخدام جهاز التابلت.

يؤدي طلاب أولي ثانوي الامتحان الورقي في الفترة الأولي من الامتحان، ثم يحصل الطلاب على استراحة ربع ساعة، ويبدأ الامتحان الإلكتروني الفترة الثانية.