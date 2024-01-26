الملك تشارلز الثالث يدخل مستشفى في لندن للخضوع لعملية جراحية كتب: شريف سليمان 11:37 ص | الجمعة 26 يناير 2024 الملك تشارلز الثالث دخل الملك تشارلز الثالث، مستشفى في لندن، للخضوع لعملية جراحية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بعد نقل الملك تشارلز الثالث للمستشفى.. ما آلية انتقال السلطة في بريطانيا؟ كندا تكشف عن أول عملة معدنية تحمل وجه الملك تشارلز الثالث أسرار علاقة الملك تشارلز الثالث بأحد ضحايا انفجار الغواصة تيتان الرئيس السيسي يهنئ الملك تشارلز الثالث بالعيد القومي للمملكة المتحدة بريطانيا تكشف الصورة الرسمية لتتويج الملك تشارلز الثالث.. بصحبة نجله وحفيده الملك تشارلز الثالث بقلم شريف سليمان