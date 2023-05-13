بريطانيا تكشف الصورة الرسمية لتتويج الملك تشارلز الثالث.. بصحبة نجله وحفيده

لا يزال تأثير حفل تتويج الملك تشارلز الثالث الذي استضافته كنيسة وستمنستر أبي الأسبوع الماضي متسمر في العالم، إذ كشفت وسائل إعلام بريطانية عن الصورة الرسمية لتتويج تشارلز ملكًا على بريطانيا.

وظهر الملك تشارلز الثالث بصحبة نجله الأمير وليام وحفيده، الأمير جورج، وذلك في غرفة العرش بملابسه الرسمية الكاملة ويمسك الجرم السماوي والصولجان مع الصليب.

مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، توج تشارلز الثالث قبل زوجته الملكة كاميلا يوم السبت الماضي 6 مايو الجاري، ملكًا على المملكة المتحدة في أكبر حدث احتفالي في البلاد منذ 7 عقود، وجرى التتويج خلال مراسم دينية مهيبة بحضور عدد كبير من الملوك والزعماء من مختلف دول العالم الذين قدموا التهاني للملك الجديد.

احتفالات في بريطانيا

وشهدت بريطانيا احتفالات بتتويج الملك تشارلز في جميع أنحاء البلاد الأحد الماضي، حيث حضر تشارلز حفلا موسيقيا، ضم مغنين مثل ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي في قلعة وندسور.

وظهر كبار الأعضاء في العائلة المالكة في الاحتفالات، وحضروا أحداث ما يسمى بـ«الغداء الكبير» الذي شمل ما يقدر بـ50 ألف حفل من الحفلات التي أقيمت في الشوارع في جميع أنحاء بريطانيا.

كما حضر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاحتفالات، واستضاف مأدبة غداء مع ضيوف تشمل عائلات ومجموعات شبابية، وقال سوناك في بيان: «في كل الأحوال سيتجمع آلاف الأصدقاء والجيران، اليوم، لتزيين الشوارع بالأعلام الصغيرة، واحتساء الشاي والكعك في حفلات الشوارع، والفعاليات المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة».

أكبر ملك توج في تاريخ بريطانيا

يُشار إلى أنَّ الملك تشارلز الثالث، الذي يرتدي تاج «سانت إدوارد» يعود للقرن الرابع عشر، يعتبر أكبر ملكا تم تتويجه في تاريخ بريطانيا، إذ أنه قضى 70 عامًا كولي عهد المملكة المتحدة، والتي تم اعتبارها أطول فترة لولي عهد في التاريخ الحديث.