بعد نقل الملك تشارلز الثالث للمستشفى.. ما آلية انتقال السلطة في بريطانيا؟

أعلن الأمير هاري نجل الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا قلقه بشأن الحالة الصحية لوالده والذي أدخل إلى المستشفى الأسبوع الماضي لمعالجته من تضخم البروستاتة بحسب ما أعلن القصر الملكي، وقد ترافق ذلك أيضاً مع دخول أميرة ويلز كيت ميدلتون المستشفى لإجراء عملية جراحية.

وفي أحدث الأنباء بشأن الوضع الصحي للملك تشارلز، قالت وسائل إعلام بريطانية إن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل تواصلا مع العائلة الملكية للتعبير عن قلقهما بعد دخول أميرة ويلز كيت ميدلتون الى المستشفى لإجراء عملية جراحية الأسبوع الماضي، وعلمهما بمرض الملك تشارلز كذلك.

مرض الملك تشارلز الثالث يثير المخاوف

وقد سلطت مجلة «كوزموبوليتان» الأمريكية الضوء على الآلية التي يتم بها انتقال السلطة حال وفاة الملك تشارلز وفي هذه الحالة فإن ولي العهد الأمير ويليام سيكون هو المنوط بتولي منصب الملك خلفاً لوالده، علماً أن منصب الملك في بريطانيا شرفي أي أنه يملك ولا يحكم.

وتكون أبرز الخطوات بعد وفاة الملك على النحو التالي:

بمجرد وفاة الملك في بريطانيا يتم تعليق ملاحظة على أبواب قصر باكنجهام بشأن وفاة الملك وذلك كما حدث عند وفاة والدته الملكة إليزابيث.

يتم إنزال الأعلام في البلاد إلى نصف السارية وهو أيضاً ما حدث عند وفاة الملكة إليزابيث.

يكون علي الفور ولي العهد هو الملك الجديد للبلاد بمجرد وفاة الملك حتى لو تمت عملية تتويجه بعد ذلك بفترة، وهو في هذه الحالة الأمير ويليام.

من المرجح أن يلقي ولي العهد الذي أصبح الملك خطابا للأمة في نفس اليوم وسيبدأ سريعا في الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين.

في الوقت نفسه سيتم نقل جثمان الملك من قاعة العرش في قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر.

ستقام الجنازة للملك الراحل بعد تسعة أيام من وفاته ثم سيتم دفنه في القبو الملكي بكنيسة الملك جورج السادس التذكارية في قلعة وندسور.