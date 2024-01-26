بسام راضي يناقش مع ‏زعيم الأغلبية بـ«الشيوخ» الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل السيناتور الإيطالي لوشو ملان، زعيم كتلة الأغلبية للاتلاف اليمني الحاكم في إيطاليا، بسام راضي سفير مصر في روما، وجرى مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، وعبر الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر مجلس الشيوخ الإيطالي عن ارتياحهما للتطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال العام الماضي 2023، والطفرة التي حدثت على كب المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والطاقة، فضلاً عن قطاع السياحة.

التعاون المكثف والمثمر بشأن كل الملفات المشتركة

وأوضح أن هناك وعيا جغرافيا وسياسيا متبادل بين البلدين نحو التعامل مع تحديات المرحلة الحالية التي يمر بها العالم، انعكس على التعاون المكثف والمثمر بشأن كافة الملفات المشتركة، مثل الهجرة والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية، وكذلك في حالة الأزمات والطوارئ مثل الصراع الدائر في الشرق الأوسط وتداعياته التي أثرت على الأمن الإقليمي بأسره، وامتد إلى باب المندب والبحر الأحمر، فضلاً عن التعاون القائم لمواجهة العديد من التحديات في حوض البحر الأبيض المتوسط.

دفع عجلة التعاون نحو آفاق أرحب

وأكد السيناتور لوشو ملان تطلع إيطاليا لمواصلة تطوير التعاون المشترك، ودفع عجلة التعاون نحو آفاق أرحب مع دولة محورية مثل مصر، التي تعتبر مركزا للأمن والاستقرار في المنطقة بقيادة الرئيس السيسي.