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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

السفير بسام راضي: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة تفوق الدول الأوروبية

كتب:

مريم جاد
08:43 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
بسام راضي سفير مصر لدي إيطاليا

بسام راضي سفير مصر لدي إيطاليا

هنأ بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة، متابعا: «نتطلع لمزيد من الاستقرار والسلام والتطور في البلاد بالداخل وتحسين العلاقات الخارجية مع الدول العربية والأجنبية».

أرقام الانتخابات لها دلائل كبيرة

وأضاف السفير بسام راضي خلال مداخلة هاتفبة مع الإعلامية عزة مصطفى خلال التغطية الخاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة صدى البلد، أن أرقام الانتخابات لها دلائل كبيرة، وأن نسبة المشاركة التي بلغت نحو 66.8% تفوق نسبة انتخابات الدول الأوروبية وتعتبر أكبر نسبة مشاركة لانتخابات في العالم حتى الآن.

وأشار إلى أن الانتخابات في الخارج تعتبر مؤشرًا لما يحدث في الداخل، والمشاركة الكبيرة بالسفارة والقنصلية الإيطالية كانت لافتة جدا، ولا بد من التوقف عند هذه الدلائل كثيرا.

جميع الجاليات تبعث رسائل دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابع: «جميع الجاليات تبعث رسائل دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، والانتخابات هي رسالة وعي من شعب يستحضر مخزونه الحضاري والتاريخي، ورسالة للعالم لإثبات أن المصريين على قلب رجل واحد».

ورد السفير بسام راضي، على المحاولات البائسة التي سعت إلى بث الشائعات الممنهجة خلال الفترة الأخيرة، قائلا: مشهد الانتخابات ومشاركة المواطنين الكثيفة تعتبر ردا قويا على جميع حملات التشكيك التي استهدفت تفكيك القوى السياسية في مصر».

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