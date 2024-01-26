مدير قسم العظام بمستشفى إسرائيلي: الفصائل الفلسطينية تدق عظام جنودنا

هكذا دقت الفصائل الفلسطينية عظام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما كشفه البروفيسور يونا كواشفيلي، مدير قسم العظام في مستشفى بيلنسون، التابع لمركز رابين الطبي في حوار له مع صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، عن إصابات عظام جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وصل للمستشفى 600 جندي للعلاج

وأوضح «كواشفيلي» أنه وصل إلى مستشفى بيلنسون حتى الآن حوالي 600 جندي، 90 بالمائة منهم يعانون من إصابات في العظام ويتلقون العلاج في المستشفى، مشيرًا إلى أن أي إصابة من هذا القبيل، حتى ولو كانت صغيرة، تنطوي على احتمال كبير للإعاقة والمعاناة.

وأشار مدير قسم العظام في مستشفى بيلنسون، إلى أن هناك العديد من إصابات الكوع التي تبدو سهلة ولكنها في الحقيقة معقدة للغاية، لأن المرفق هو عنصر أساسي في الجسم، فالشخص الذي يعاني من إصابة عصبية في المرفق لا يستطيع الكتابة على الكمبيوتر، وقد رأينا العديد من الإصابات التي تتطلب إعادة المرفق إلى حالته الوظيفية، وذلك يستغرق فترة طويلة جدًا لإعادة التأهيل.

الإصابات تصل إلى بتر الأطراف والشلل

وتتعدد إصابات العظام لدى جنود الاحتلال الإسرائيلي من إصابة الأصابع، وعظام الحوض والمرفقين، وتصل أيضاً إلى بتر الأطراف، وقطع الحبل الشوكي والشلل، وفقا لحديث مدير قسم العظام في مستشفى بيلنسون.

وأكد كواشفيلي أنه منذ بداية الحرب، كان هناك العشرات من هذه الإصابات، بعضها لأصحاب عظام طويلة القامة ومعقد للغاية في العناية بها وترميمها، وفي بعض الحالات، تم إجراء بتر للساقين، مضيفًا: «اليوم أقسام إعادة التأهيل بالجنود مبتوري الأطراف ممتلئة، حيث يتعلمون المشي من جديد».

سرعة أوقات الإخلاء هي المسؤولة عن بعض عمليات البتر

وشدد كواشفيلي على أن سرعة أوقات الإخلاء هي المسؤولة عن بعض عمليات البتر، وأنه عندما ينتظر جريح سبع أو ثماني ساعات في الميدان، يصل إلى حالة البتر، مضيفًا أن هناك جنديا جاء لهم بطرف مشوه، لم يكن لديهم خيار سوى بتره.

ولفت إلى أنه كان هناك رجل جريح من كتيبة جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت قدمه معلقة فالفرامل، واضطروا إلى بتر نصف قدمه، مشيرًا إلى أن الجنود الإسرائيلين مزودين بعصابات لمنع النزيف ولكن هذه العصابات نظرًا لقوتها فقد تنجح في وقف النزيف، ولكنها تدمر أعصابهم وتسبب لهم مشاكل كبيرة.