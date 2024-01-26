مشهد محمد الدرة يتكرر.. قوات الاحتلال تقتل طفلين أثناء حصولهما على الطعام

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة ضمن سلسلة الانتهاكات اللاإنسانية في قطاع غزة، حيث أطلقت النيران على عدد من الفلسطينيين جنوبي قطاع غزة، حين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الإنسانية، بينهم طفلين، وهما ناهد ورامز، واستشهد الاثنان فوق بعضهما، في مشهد يعيد للأذهان استشهاد محمد الدرة الشهير.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على الطفلين، فسقط الأول أثناء محاولته الحصول على المساعدات الغذائية، بينما حاول شقيقه اللحاق به لإنقاذه، فأطلقت قوات الاحتلال الرصاص ليسقط وبجانبه شقيقه، ويرتقى الطفلان شهيدان، بحسب إذاعة صوت فلسطين.

تكررت القصة باختلاف الأسماء

وانتشرت صورة الطفلين على وسائل التواصل الاجتماعي، وندد العديد بانتهاكات قوات الاحتلال المستمرة في قطاع غزة، قائلين: «تكررت القصة باختلاف الأسماء».

وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة بحق آلاف المدنيين التي كانت تنتظر حصولها على مساعدات قرب مفترق دوار الكويت جنوبي مدينة غزة، راح ضحيتها 20 مواطنا و150 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعات لمواطنين ينتظرون مساعدات إنسانية وإغاثية.