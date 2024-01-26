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مسؤول أممي يطالب بتدخل قوى عظمى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

كتب:

شريف سليمان
12:19 م | الجمعة 26 يناير 2024
جرائم الاحتلال

جرائم الاحتلال

أكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة الدكتور هيثم أبوسعيد، أنه لا بد من تدخلات لقوى عظمى للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواجه أزمة داخلية وأظن أن الاحتلال لن يصغي إلى قرارات «العدل الدولية»، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في جرائمها ولن تنصاع لقرارات الشرعية الدولية. 

أوضح «أبوسعيد» أن الأزمة ستطول لا سيما بعد دعم الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي بالمعدات العسكرية، لافتًأ إلى أن خضوع إسرائيل للمساءلة أمام محكمة العدل الدولية انتصار للدولة الفلسطينية. 

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بقلم شريف سليمان