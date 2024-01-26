بريطانيا تحقق في «نهر دموي» يحمل علامة نهاية العالم.. رعب إنجليزي

ظاهرة غريبة يشهدها أحد الأنهار في بريطانيا جعل البعض يظنون أنها إحدى علامات يوم القيامة، ودفعت مجلس مدينة برمنجهام البريطانية إلى فتح تحقيق في الظاهرة، إذ تحول لون المياه في أحد الأنهار بمدينة برمنجهام البريطانية إلى اللون الأحمر الدموي، وهي علامة متعارف عليها على أنها إشارة إلى اقتراب موعد نهاية العالم، بحسب ما كتبته صحيفة «ديلي ميل» Daily Mail.

شخص يكتشف نهرا ملطخا بالدماء من علامات يوم القيامة

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن أحد الأشخاص خلال سيره على أحد ضفاف أحد الأنهار اكتشف أن المجرى ملطخا بالدماء في بيري كومون ميدوز، وظهر كأنه نهر دموي ومن ذلك الحين أطلق مجلس مدينة برمنجهام تحقيقا في هذه الظاهرة غير العادية، وحتى الآن لم تتمكن السلطات المحلية والشرطة بعد من تحديد أسباب هذه الظاهرة الحادثة.

المستشار المحلي ديفيد باركر: هذا هو الجحيم

من جانبها نشرت المتحدثة باسم مجلس مدينة برمنجهام، جيلي بيرمنجهام، صورة للنهر الذي شهد الظاهرة الغريبة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، ما أثار جدل واسع بين السكان المحليين، فيما علق المستشار المحلي في المدينة ديفيد باركر على التغريدة قائلا: «ماذا بحق الجحيم هو هذا؟».

وتعامل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة على أنها علامة من علامات اقتراب موعد يوم القيامة، إذ إن تحول لون المياه في أحد الأنهار للون الأحمر الدموي، وهي علامة متعارف عليها من علامات يوم القيامة.