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علامات الساعة الكبرى وعددها ودلالاتها.. قليلة ومتتالية

كتب:

رؤى ممدوح
06:45 ص | الأربعاء 24 يناير 2024
علامات الساعة

علامات الساعة

جعل اللهُ لقرب يوم القيامة دلائل وإشارات منها علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، ووفق الحديث الشريف فإنه لن تقوم القيامة إلا بعد وقوعها، والفرق بين العلامات الصغرى والكبرى.

الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف أكد أن العلامات الكبرى تكون أقرب لقيام الساعة، لافتاً إلى أن عددها قليل ومتتالية، ولم يقع شيء منها حتى الآن، أما الصغرى فهي كثيرة ومتباعدة، ووقع كثير منها.

عدد علامات الساعة الكبرى

وقال عضو الفتوى لـ«الوطن» إن ذلك استناداً للحديث النبوي، عن حذيفة بن أسيد الغفاري، قال: «كانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ في غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ منه، فَاطَّلَعَ إلَيْنَا، فَقالَ: ما تَذْكُرُونَ؟ قُلْنَا: السَّاعَةَ، قالَ: إنَّ السَّاعَةَ لا تَكُونُ حتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ: خَسْفٌ بالمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بالمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَالدُّخَانُ، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأرْضِ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِن قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ. قالَ شُعْبَةُ: وَحدَّثَني عبدُ العَزِيزِ بنُ رُفَيْعٍ، عن أَبِي الطُّفَيْلِ، عن أَبِي سَرِيحَةَ، مِثْلَ ذلكَ، لا يَذْكُرُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وقالَ أَحَدُهُما في العَاشِرَةِ: نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وقالَ الآخَرُ: وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ في البَحْرِ".

التحذير من الترويج لأكاذيب اقتراب الساعة

وحذر لاشين من ترويج الذي قد يقوم به البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن اقتراب قيام الساعة: «هذا أمر في علم الغيب ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بها»، وذلك لقوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

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بقلم رؤى ممدوح