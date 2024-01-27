دراسة صادمة عن السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين.. هل تسبب الإدمان؟

انتشر في الآونة الأخيرة، تدخين السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين لدى كثير من الشباب، وربما يعود ذلك لعدة أسباب، منها أنّ السجائر الإلكترونية أفضل شكلًا من العادية، كما أنها تُخرج دخانًا كثيفًا، وهو شيء مُرضي لدى البعض، إلا أنّ السبب الأكبر، هو الاعتقاد بأن هذا النوع من السجائر أقل ضررًا من العادية، وهو اعتقاد خاطئ تمامًا، وفقًا لتأكيد الأطباء، وبحسب ما أكدته دراسة حديثة بجامعة «أنجليا روسكين»، التي فجرت مفاجأة صادمة بشأن السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين.

دراسة صادمة بشأن السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين

وفقًا لِما ورد على موقع «روسيا اليوم»، فقد كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة «أنجليا روسكين» في المملكة المتحدة، مفاجأة صادمة بشأن السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين؛ إذ أكدت أنّ خلوها من النيكوتين «المادة المخدرة»، لا يجعلها أقل ضررًا من السجائر الأخرى العادية.

واعتمد العلماء في دراستهم على بحث كيفية تفاعل السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين مع خلايا أنسجة الرئة البشرية في المختبر، ليتضح لهم أنّ الإجهاد التأكسدي لا يزال يحدث، رغم عدم وجود النيكوتين «المادة المخدرة».

غياب المادة المسببة للإدمان

وبحسب الدراسة، فإن الإجهاد التأكسدي يحدث عندما يصبح التفاعل الطبيعي للخلايا مع الأكسجين غير متوازن، وهو ما يؤدي إلى حدوث أعطال وتآكل للخلايا، وهو ما رصده العلماء من خلال زيادة الالتهاب وانهيار الأوعية الدموية، الذي يرتبط بإصابات الرئة: «سائل السجائر الإلكترونية الخالي من النيكوتين، له التركيب الكيميائي نفسه للسوائل التي تحتوي على النيكوتين»، بحسب عالم الطب الحيوي هافوفي تشيشغر، من جامعة «أنجليا روسكين»، في تصريحات صحفية، لافتًا إلى أنّ غياب المادة المسببة للإدمان لا يجعل بالضرورة السجائر الإلكترونية أفضل بكثير لأنسجة الرئة.

مخاطر السجائر الإلكترونية

وبعيدًا عن السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين، فقد أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن السجائر الإلكترونية أشد خطورة من العادية؛ لافتًا إلى أنها تحتوي على نسبة نيكوتين مضاعفة، وأن ذلك يزيد من فرص الإصابة بعدة أمراض خطيرة، منها السرطان، وتليّف الرئة، والحساسية الصدرية المزمنة وأيضًا إنسداد الشرايين والقلب وقصور في الدورة الدموية.

كما سبق لوزارة الصحة والسكان، إصدار تقرير رسمي على موقعها الإلكتروني، للتحذير من تدخين السجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنها تؤثر على صحة الجهاز الهضمي والتنفسي وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، نافية كل ما يتردد عن أنّ السجائر الإلكترونية آمنة على الصحة مقارنة بالسجائر التقليدية.