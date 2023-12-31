«العليا للفيروسات» توضح علاقة السجائر الإلكترونية بالإصابة بمتحور كورونا الجديد

أكد الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، أنّه يجب على المواطنين الاهتمام بصحتهم جيداً، خاصة فيما يتعلق بصحة الجهاز التنفسي في ظل انتشار الفيروسات التنفسية ومتحوراتها التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان حال الإصابة.

وأشارت إلى أنّه يجب على المواطنين الإقلاع التام عن أنواع المدخنات المختلفة خاصة فيما يتعلق بالتبغ المسخن أو السجائر الإلكترونية لخطورتها الشديدة على صحة الإنسان وتأثيره بشكل مباشر على الرئتين، مطالبا بالابتعاد عن الشيشة والسجائر بأنواعها.

ضرورة الابتعاد عن التبغ المسخن

وأضافت عضو العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أن الإكثار من التدخين سواء بالتبغ المسخن أو الشيشة الإلكترونية والسجائر والشيشة العادية تؤثر سلباً على صحة الإنسان وتؤدي إلى إصابة المرء بأمراض نقص المناعة وضعف الرئتين، لافتا إلى أن أكثر المصابين بكورونا وحدوث أعراض الالتهابات الشديدة لديهم من المدخنين بشراسة.

وأوضحت أن العلاقة بين الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته بما فيهم المتحور الجديد و التدخين بأنواعه مرتبطين بعضهم ببعض، لأن التدخين يؤثر سلبا على صحة ومناعة الإنسان ومن ثم يكون إصابة الشخص بالفيروسات التنفسية سهلة جدا، مؤكداً أنه يجب على الجميع الاهتمام بالتغذية السليمة، واستشارة الطبيب المختص حال لاشعور بأي مرض و الابتعاد عن التدخين بقدر الإمكان.