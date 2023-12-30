عاجل.. «الصحة» تصدم مدخني السجائر الإلكترونية

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين، بشأن السجائر الإلكترونية، مؤكدة في تقرير رسمي لها، أصدرته منذ قليل، أنه غير صحيح أن السجائر الإلكترونية آمنة عن الأخرى التقليدية، مشيرة إلى أنها تؤثر على الجهازين التنفسي والهضمي، وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

خطورة السجائر الإلكترونية والتقليدية

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإقلاع عن التدخين، مشددة على خطورته، خاصة أنه يزيد من فرص الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، مثل الفم والحلق، مشيرة إلى أنه يتسبب في وفاة 30% من إجمالي الوفيات بالسرطان.

ودشنت الوزارة الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، وهو 16328، منوهة إلى أنه مزود بفرق طبية مدربة على أعلى مستوى، لتقديم المشورة للمدخنين، وتقديم وسائل مهمة للمساعدة في الإقلاع عنه.

مزايا حملة 100 يوم صحة

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن حملة 100 يوم صحة، توفر خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، لافتة إلى أنه خلال رحلة الفحص والكشف المبكر لا يتحمل المواطن أي أعباء مالية، مشددة على أنها تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا بشكل يومي، عدا يوم الجمعة، العطلة الرسمية.