ندوة للمجلس القومي لذوي الإعاقة عن الدمج الثقافي في معرض الكتاب

عرضت ندوة الدمج الثقافي بين التوعية والإتاحة للمجلس القومي لذوي الإعاقة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيلم مدته 3 دقائق تناول اهتمام واحتفاء القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تناول الفيلم القصير ضرورة تذليل العقبات للأشخاص ذوي الإعاقة.

دمج الأشخاص ذوي الاعاقة

وسلط الفيلم الضوء على الاهتمام بضرورة تعبير ذوي الإعاقة عن حقوقهم، من التنمية والدمج والتدريب والتوعية بالإضافة إلى وضع استراتيجية قومية لخدمتهم.

كما تناول الفيديو الإنجازات التي قام بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام الماضي، حيث تمكن من تمثيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافل الرسمية والدولية، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الاعاقة، وتلقي الشكاوى منهم والسعي لحلها، كما تعاون المجلس مع عدد من الوزارات والهيئات الدولية وعدد من الجامعات والكليات، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الدفاع.

مبادرات المجلس القومي لذوي الإعاقة

كما حرص المجلس على إطلاق عدد من المبادرات، ومنها مبادرة خدماتي في محافظاتي والرياضة صحتك، وصوتك حقك، وهي حملة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024.

إطلاق المبادرات

كما اهتم المجلس بمساعدة المشروعات الصغيرة، وتوعية ذوي الإعاقة بحقهم في العمل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات لتلك الفئة، بالإضافة إلى بروتوكول مع وزارة الثقافة لتقديم الخدمة الفنية والثقافية ورفع المجلس خلال عام 2024 شعار مستمرين في التمكين، ومن ذلك إنشاء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة للوصول إلى مجتمع يكون فيه هؤلاء الأشخاص أعضاء فاعلين فيه.