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معرض القاهرة الدولي للكتاب

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لجناح الأزهر في معرض الكتاب.. رسالة سلام ومحبة

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:53 م | الجمعة 26 يناير 2024
جناح الأزهر

جناح الأزهر

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، وقدم طلاب الأزهر من مناطق جنوب الصعيد بالأقصر وأسوان وقنا، بجناح الأزهر، فقرات فنية مميزة وأناشيد وابتهالات دينية، وعروض حول السنة النبوية وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعم القضية الفلسطينة.

فعاليات وأنشطة مختلفة في جناح الأزهر

تهدف الفعاليات والأنشطة المقدمة في جناح الأزهر الشريف، إلى تقديم رسالة سلام ومحبة، تعكس التلاحم والتكاتف الذي يميز مجتمعنا المسلم، وتعزز الوعي الديني والثقافي بين الجماهير، وتعمق المعرفة والفهم حول القضايا الأساسية التي تشغل بال رواد المعرض.

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