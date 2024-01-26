سعر تذكرة معرض الكتاب 2024.. «ثقف نفسك واتفسح»

يستمر معرض الكتاب 2024 في دورته الـ55 حتى 6 فبراير المقبل، ويهتم العديد من راغبي المشاركة في المعرض بمعرفة كل التفاصيل الخاصة به، والتي تتضمن سعر التذكرة وأفضل طريقة للذهاب.

وحددت الهيئة العامة للكتاب التفاصيل الكاملة الخاصة بـ معرض الكتاب، وأعلنت محافظة القاهرة أن خطوط أتوبيسات نقل عام ستغطي كل أنحاء المحافظة.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

وعن سعر تذكرة معرض الكتاب والتي يتطلب المشاركة في المعرض شراءها للدخول من البوابات الخارجية حتى الصالات الخاصة بدور النشر، حددت الهيئة العامة للكتاب سعرها ليكون 5 جنيها لكل الفئات، ويمكن شراءها من شباك التذاكر الخاص بمعرض الكتاب في مركز المعارض الدولية بالتجمع، وحجزها إلكترونيا وشراءها عبر الموقع الرسمي الخاص بالمعرض.

مواعيد معرض الكتاب 2024

ويستقبل معرض الكتاب الزوار بدءا من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل يوميا، ليجرى فتح أبواب المعرض أمامهم في تمام الساعة 10 صباحا وحتى 8 مساء، باستثناء يومي الخميس والجمعة، ويستقبل المعرض زائريه حتى الساعة 9 مساء.

مواصلات معرض الكتاب 2024

ووفرت محافظة القاهرة عدة خطوط لنقل الركاب لمعرض الكتاب 2024 من مختلف أنحاء محافظة القاهرة، وجاءت نقطة انطلاق خطوط أتوبيس النقل العام، كالتالي:

- ميدان دوران شبرا.

- النزهة الجديدة.

- منطقة الأميرية.

- ميدان الجيزة.

- صقر قريش.

- المظلات.

- ميدان عبدالمنعم رياض.