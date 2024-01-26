عضو اتحاد الناشرين المصريين: إقبال من الأسر على معرض الكتاب

قال محمود عبدالنبي عضو اتحاد الناشرين المصريين، إنّ فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلقت للجمهور أمس الخميس، بمشاركة كبيرة من الأسر المصرية تزامنا مع بدء إجازة منتصف العام الدراسي.

1200 دار نشر من 70 دولة

وأضاف عبدالنبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ المعرض سيشهد أكثر من 550 فعالية بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من 70 دولة حول العالم.

5 آلاف عارض في معرض الكتاب

وتابع، بأنّ عدد العارضين في المعرض هذا العام سيتجاوز 5 آلاف عارض، والنرويج هي ضيف شرف النسخة الحالية، مشددًا على أن المعرض فرصة رائعة للأسرة المصرية.

وأوضح عضو اتحاد الناشرين المصريين، أن المعرض حافل بالفعاليات ومشوق ويمكن للجميع التمتع بيوم جميل بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءً، ووجه النصح للشباب والنشء بتحديد فترة ولو كانت بسيطة في اليوم من أجل القراءة في أي مجال، مثل القراءة نصف ساعة قبل النوم، بعدها يبدأ حب القراءة بالتدريج وتزداد فترات القراءة.