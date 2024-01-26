إليسا تحكي في فيلم وثائقي تفاصيل عملية تجميل دمرت نفسيتها.. صدمة ونوبات بكاء

كشفت الفنانة إليسا، الكثير عن حياتها، خلال فيلم وثائقي عن رحلتها مع مرض السرطان، الذي تسبب في خضوعها لعملية تجميلية في الثدي، إلا أنها باءت بالفشل، وأدى ذلك إلى سوء صحتها الجسدية والنفسية، لعدم تقبلها للأمر في البداية.

تفاصيل مرض إليسا في فيلم وثائقي

خضعت الفنانة اللبنانية، لعملية تجميل في ثديها اليمين، لكن جاءت النتيجة سلبية وفشلت الجراحة، بسبب خطأ طبي ارتكبه الجراح خلال العملية، أدى إلى إصابتها بجرح طوله 10 سنتيمتر، ونتج عن ذلك عدوى في الثدي، بحسب حديث إليسا في الفيلم الوثائقي «It’s Ok» الجزء الثاني، الذي تم عرضه على إحدى المنصات العالمية.

فشلت العملية التجميلية التي أجرتها إليسا، ولم يستطع الطبيب السيطرة على الأمر، حتى أنه لم يتمكن من الاقتراب من الجرح، واضطرت الفنانة للحصول على مضادات حيوية شديدة، لمدة لا تقل عن 4 أشهر، مما أثر بالسلب على حالتها الصحية، إذ ضعفت مناعتها، ولم تقو على مواجهة الأمراض، بالإضافة إلى فقدانها 10 كيلوات من وزنها.

إليسا تتوجه إلى الطبيب يوميًا

كانت إليسا، تذهب بشكل يومي، إلى الطبيب للتغيير على الجرح، بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، مع الاطمئنان على صحتها، التي ضعفت جدًا بعد فشل العملية، بسبب الخطأ الطبي، الذي كان سببًا في دخولها في نوبات بكاء شديدة، خاصة عندما تنظر إلى جرحها، فلم يكن شكله جيدًا، ولم تتمكن من تقبله، لذا كانت تمر بظروف نفسية سيئة للغاية، وذهبت إلى طبيب نفسي.

ولم تستطع إليسا أن تخبر الطبيب عن جرحها بشكل كاف، بل اكتفت بالإشارة إليه، والحديث عنه مدة لا تتجاوز 5 دقائق.