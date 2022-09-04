الصين تسجل 314 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا».. و«صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية في الصين، 314 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي للبلاد، بينها 98 حالة في سيتشوان جنوب غربي الصين، و79 في قوانجدونج جنوب شرقي البلاد.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى تسجيل 1359 إصابة محلية بـ«كورونا» بدون أعراض ودون الذهاب للمستشفى، بينها 505 في التبت و131 في تشينجهاي و113 في لياونينج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

صفر وفيات

وأضافت اللجنة الصينية، اليوم الأحد، أن البلاد، سجلت «صفر وفيات» بـ«كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

وأشارت اللجنة الصينية، إلى خروج 493 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي الصيني، أمس السبت، ليرتفع الإجمالي إلى 233284 شخصا في البر الرئيسي للبلاد حتى أمس السبت.