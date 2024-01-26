شركة طيران إسرائيلية تعتزم وقف رحلاتها إلى جنوب أفريقيا.. ما علاقة «العدل الدولية»؟

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن شركة طيران العال الإسرائيلية تعتزم وقف رحلاتها الجوية إلى جنوب أفريقيا، وذلك بسبب نقص الركاب، الذي يُعزى إلى اتهامات جنوب أفريقيا لدولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية.

المستعمرون يفضلون وجهات جديدة بدلاً من ذلك

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشركة إنه في ضوء الوضع الأمني ​​والقضية في لاهاي، لا يرغب المستعمرون في السفر إلى جنوب إفريقيا، ويفضلون وجهات جديدة بدلاً من ذلك، مثل طوكيو والولايات المتحدة وتايلاند على حد زعمه.

وتابع: «نرى ذلك في قلة الطلبات والإلغاءات الجذرية»، مضيفا أن هناك زيادة كبيرة في الطلبيات إلى وجهات أخرى طويلة المدى، والتي يجرى توجيه الطائرات معظمها من طراز بوينج 777 إليها.

وتصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم قرارها في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال واتهمتها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وذلك في عدوانها المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.