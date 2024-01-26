تفاؤل بالجانب الداعم لفلسطين حول قرار «العدل الدولية» ضد إسرائيل

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من لاهاي، أبوبكر بشير، إن العالم يترقب اليوم قرار محكمة العدل الدولية، الخاص بالقضية التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا نهاية ديسمبر الماضي، ضد إسرائيل، وتطالب فيها بإثبات تهمة الإبادة الجماعية بحق إسرائيل.

أضاف «بشير»، خلال رسالة على الهواء، أن القضية لها مستويان، الأول آجل يستغرق شهورا أو سنوات، لتثبيت تهمة إبادة جماعية على إسرائيل، والمستوى الثاني عاجل ويُتوقع صدور قرار خلال ساعات، يطالب إسرائيل بوقف حربها في قطاع غزة، لأنها قد تحتوي على شبهة إبادة جماعية.

أشار إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا لمسه في المعسكر الداعم لفلسطين، أولا لقوة الملف الذي تقدمه به جنوب إفريقيا، وأنه يحتوي على الكثير من الأدلة الدامغة لا سيما التسجيلات القوية المتكررة من عدة مصادر ولفترات مختلفة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، كلهم قالوا تصريحات تصب في خانة التحريض على الإبادة الجماعية.

ولفت إلى أن الأدلة تتضمن إثبات نية المسؤولين الإسرائيليين لتنفيذ إبادة جماعية كضرب قطاع غزة بالقنابل الذرية وضرورة تغيير شكل المنطقة بعد هذه الحرب وتهجير السكان ومنع الماء والغذاء والدواء عن السكان المدنيين في القطاع.