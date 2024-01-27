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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج الميزان مهنيا وعاطفيا.. القادم أفضل

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:09 ص | السبت 27 يناير 2024
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يمتلك مولود برج الميزان  القدرة على تحقيق التوازن على كل الجوانب في حياته، الاجتماعية والعاطفية والمهنية، وهو شخص طيب يسامح سريعا، ويغفر ويتغافل عن أخطاء من حوله.

وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على، الصعيد «المهني، والعاطفي، والصحي»، اليوم السبت، وفق موقع الأبراج اليومية.

برج الميزان اليوم مهنيا

تنجح في تخطى المشكلات مهما كانت، لديك الطاقة الإيجابية التي تساعدك في ذلك، ما ينعكس على ثقتك بنفسك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني.

برج الميزان ماليا

كن ذكيا في إدارة الشؤون المالية، الإنفاق بلا حدود سيقودك إلى الهبوط الصعب، ومن الأفضل لك التركيز على الادخار للمستقبل.

برج الميزان اليوم عاطفيا

حاول إيجاد حلول للمشكلات كافة العالقة بينك وبين الحبيب، وكل الأمور التي كانت بينكما فيما الماضي. الآتى أفضل، وفق توقعات خبراء الفلك.

برج الميزان حظك اليوم صحيا

قد تحتاج إلى الرعاية والاهتمام بسبب تعرضك لوعكة صحية.

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بقلم رحاب عبد الراضى