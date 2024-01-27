متحف الإسكندرية ينظم ورشة لتوعية الأطفال بالحفاظ على الكائنات البحرية

أكد متحف الإسكندرية القومي، أنه استكمالا لدوره في خطة التنمية المستدامة وتنمية المواهب الفنية لكل المراحل العمرية، سينظم اليوم، ورشة «انقذ حيوان بحري»، وذلك لرفع الوعي البيئي لدى الأطفال، والعمل على الحفاظ على حياة الكائنات البحرية، لافتًا إلى أنّ السن المسموح له بالاشتراك سيبدأ من 6 أعوام، موضحًا أنّ الخامات المستخدمة بتلك الورشة ستكون كراسة رسم، قلم رصاص، ألوان، والعدد المحدد لحضور تلك الورشة هو 15 طفلًا.

ورشة تدريبية للأطفال

وكشف المتحف في بيان، أنه سينظم غدًا، ورشة تدريبية للأطفال بعنوان «إعادة تدوير الأقمشة»، والسن المسموح له بالاشتراك سيبدأ من 8 سنوات، موضحًا أنّ الخامات المستخدمة بتلك الورشة ستكون «شنطة قماش سادة أو تيشيرت بيضاء، ألوان القماش، استانلستيل أشكال، إسفنجة»، والعدد المحدد لحضورها 10 أطفال.

أثر التغيرات المناخية على الشواطئ البحرية

وأوضح متحف الإسكندرية، أنه سينظم أيضًا اليوم، محاضرة عن أثر التغيرات المناخية على الشواطئ البحرية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للبيئة.