متحف الإسكندرية القومي ينظم فاعلية علمية لمكافحة التغيرات المناخي

ينظم متحف الإسكندرية القومي فاعلية بمناسبة اليوم الوطني للبيئة وذلك على مدار 3 أيام هي 27 و28 و29 يناير 2024، إذ تتضمن برنامجا حافلا بالعديد من الفقرات.

تنظيم ورشة عمل بعنوان «أنقذ حيوان بحري»

ويشمل اليوم الأول استضافة محمد عبدالرازق مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وذلك للحديث عن أثر التغيرات المناخية على الشواطئ البحرية، كما سيتضمن أيضًا ورشة عمل بعنوان «أنقذ حيوان بحري» تقدمها مسئول قسم التعليم المتحفي بمتحف الإسكندرية القومي.

ويعقب ذلك ورشة عمل بعنوان «صوت الطبيعة» عن أثر التغير المناخي على الطبيعة وذلك من وحي المناهج الدراسية للصفوف الابتدائية الأولى يقدمها الأمناء بمتحف الإسكندرية القومي.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني بمتحف الإسكندرية القومي استضافة أحمد رضوان الأستاذ بمركز علوم البحار، وذلك للحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر.