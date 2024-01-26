وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن قرار محكمة العدل الدولية يجبر الأجهزة الأممية والدولية لاتخاذ ما ينبغي من إجراءات لحماية حياة الفلسطينيين مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار.

حماية أرواح آلاف الفلسطينيين

وأضافت ناليدي باندور: «فعلنا ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة وندعوهم لعدم فقدان الأمل».

وشددت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وإيصال المساعدات الإنسانية لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وأوضحت أنه يجب على حماس أن تطلق سراح المحتجزين الإسرائيلين مشيرة إلى أن جنوب إفريقيا تجري خلال الفترة الراهنة مناقشات مع شركائها تجاه فكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الصراع

جنوب إفريقيا ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية المؤقتة

رحبت حكومة جنوب إفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل معتبرينها انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني وذلك حسبما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.