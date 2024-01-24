للدفاع عن فلسطين.. وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تحضر أمام محكمة العدل الدولية

تخطط محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف حربها في غزة في جلسة علنية يوم الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في لاهاي بهولندا.

وفد جنوب أفريقي سيسافر إلى المحكمة العدل الدولية

وقالت قناة نيوز 24 الجنوب أفريقية إن وفداً من حكومتها وصل إلى لاهاي تحسباً للحكم، وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت جلسات استماع في وقت سابق من هذا الشهر بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار إجراءات مؤقتة تتعلق باتهاماتها أمام المحكمة بأن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

سفر وزير خارجية جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية

قال متحدث باسم حكومة جنوب أفريقيا في منشور على موقع X، إن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، ستسافر إلى لاهاي لحضور حكم محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بشأن ما إذا كانت ستمنح إجراءات طارئة ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

رد إسرائيل على الاتهامات الموجهة إليها أمام محكمة العدل الدولية

ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وزعمت بأنها تهاجم الفصائل الفلسطينية وليس الشعب الفلسطيني، على الرغم من ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن على أكثر من 25 ألف شخص.

مفترق طرق حاسم في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين ونظر القضية أمام «العدل الدولية»

ويأتي حكم محكمة العدل الدولية في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط دولية مكثفة لوقف الحرب في غزة وتجري محادثات بشأن صفقة المحتجزين لضمان إطلاق سراح الأسرى الـ 132 المتبقين المحتجزين هناك مقابل وقف الحرب لمدة شهر على الأقل.