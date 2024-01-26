كيف رد مسؤولو دولة الاحتلال الإسرائيلي على قرارات محكمة العدل الدولية؟

أبدى مسؤولو دولة الاحتلال الإسرائيلي رفضهم لقرارات محكمة العدل الدولية بخصوص وقف أعمال الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بناءً على دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وأعرب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي عن رفضه لقرار محكمة العدل الدولية مدعيًا أن إسرائيل تخوض حربا غير عادلة، وأنهم يقاتلون ضد وحوش الفصائل الفلسطينية الذين قتلوا واغتصبوا وخطفوا مواطنينهم على حد زعمه.

تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمر شائن

وأكد نتنياهو أنه سيواصل بذل كل ما في وسعه لحماية بلاده زاعمًا أن لإسرائيل الحق الأساسي في الدفاع عن النفس وأن محكمة العدل الدولية رفضت بحق الطلب الفظيع بحرمانهم من هذا الحق - يقصد وقف إطلاق النار - على حد زعمه.

ووفقاً لنتنياهو، فإن مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس كذباً فحسب - بل إنه أمر شائن، واستعداد المحكمة لمناقشته على الإطلاق هو علامة عار لن تمحى لأجيال، مضيفًا أنهم يخوضون حربا عادلة، وسيواصلونها حتى النصر الكامل وإلى أن نهزم حماس، وأنهم سيعيدون جميع المحتجزين ونضمن أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل.

وزير دفاع الاحتلال: المحكمة تجاوزت واجبها وناقشت أمرا معاديا للسامية

وقال وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت إن محكمة العدل الدولية في لاهاي تجاوزت واجبها عندما وافقت على طلب جنوب إفريقيا الذي وصفه بأنه المعادي للسامية لمناقشة ادعاء الإبادة الجماعية في غزة، مشيرًا إلى أن المحكمة ارتكبت خطيئة وجريمة عندما لم ترفض الالتماس بشكل قاطع.

وذكر وزير دفاع الاحتلال في تصريحات نقلتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» أنه من يبحث عن العدالة لن يجدها على الكراسي الجلدية في لاهاي، بل في أنفاق حماس في غزة حيث يحتجز 136 من مختطفينا ويختبئ الذين قتلوا أطفالنا على حد زعمه.

وأكد أن دولة الاحتلال لن تنسى 7 أكتوبر وسيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية العمل على تفكيك حكم حماس والقضاء على قدراته العسكرية وسيؤدي إلى عودة المختطفين إلى ديارهم على حسب زعمه.

وزير الأمن الداخلي: من اختطفوا النساء هم من يجب محاكمتهم

وقال وزير الأمن الداخلي بيني غانتس إن أولئك الذين يجب أن يحاكموا هم أولئك الذين قتلوا واختطفوا الأطفال والنساء والمسنين على حد قوله.

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رفضه لقرارات المحكمة العدل الدولية، ووصفها بأنها «معاداة للسامية»، قائلا: «المحكمة لا تنشد العدالة، علينا ألا نستجيب لأوامر محكمة العدل الدولية التي تهدد استمرار قيام دولتنا».

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت بقبول دعوى جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأمرت باتخاذ اجراءات عاجلة وفورية لوقف جرائم الإبادة وادخال المساعدات للشعب الفلسطيني.