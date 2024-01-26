لماذا لم تأمر «العدل الدولية» بوقف الحرب بغزة؟.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يجيب

علق السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق على عدم نص قرار محكمة العدل الدولية بقرار صريح لوقف إطلاق النار معتبرًا أن ذلك في صالح الدعوى حتى لا تظهر المحكمة وكأنها طرف في الصراع، وأنها ليست خصما بين المتخاصمين ووصف هذا الأمر بأنه يسحب البساط من تحت أقدام بنيامين نتيناهو وحكومته اليمينية المتطرفة ويدحض مزاعمهم.

القرار انتصار للشعب وللقضية الفلسطينية والمواقف العربية

وأوضح «هريدي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن حكم المحكمة هو حكم مرحلي مؤقت وأن رئيسة المحكمة قالت إن المحكمة ستبحث في جوهر القضية وستطالب باجراءات لحماية المدنيين ومعاقبة عسكريين انتهكوا اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، وإلزام إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات وانتقدت رئيسة المحكمة تصريحات المسئولين الإسرائيليين وذكرت تصريح صادم لوزير الدفاع الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يحارب حيوانات بشرية.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الانتقادات والقرارات صدرت من محكمة العدل الدولية التي تعتبر أكبر محكمة عالمية وجهاز رئيسي للأمم المتحدة معتبرًا أن ذلك انتصار للشعب الفلسطيني وانتصارًا للقضية الفلسطينية والمواقف العربية الداعمة والدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القرار الرئيسي سننتظره من المحكمة ولحين التوصل لهذا القرار أمرت باتخاذ إجراءات إضافية.