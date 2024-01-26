سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالدقهلية.. تراجع الحرارة ورياح شديدة

تعرضت محافظة الدقهلية إلى سقوط أمطار متوسطة على عدد من المناطق المتفرقة منها مدينة المنصورة مصحوبة برياح شديدة، وهواء بارد، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في نطاق المحافظة، والتعامل مع الشكاوى بأقصى سرعة.

استقرار الأوضاع داخل الدقهلية

وفي بيان لها، أكدت غرف العمليات في محافظة الدقهلية، استقرار الأوضاع داخل المحافظة والتعامل الفوري مع الأزمات والمشاكل، ورفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، والنزول الميداني من قبل الجهاز التنفيذي لمتابعة الأحداث في الشوارع.

متابعة مستمرة عن الأحداث

كما أكدت غرف العمليات متابعة حالة الطقس، ومجريات الأمور داخل القرى والمدن في الدقهلية وربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية، وفي حال الإبلاغ عن شكوى أو وجود مشكلة يتم حلها فورا، مع تجهيز المٌعدات والسيارات المٌخصصة لشفط وكسح مياه الأمطار على مدار 24 ساعة، وجرى إطلاقها منذ الصباح الباكر وانتشارها في المناطق المُتأثرة بتجمعات مياه الأمطار.