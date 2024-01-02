مدير الطرق بالإسماعيلية: تدعيم شبكات صرف مياه الأمطار لمنع تراكمها بالشوارع

قال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، إن المديرية تستهدف تدعيم وإنشاء شبكات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة، لمنع تراكم المياه في الشوارع، وخاصة التي يجري صرفها حديثا.

وأضاف مدير طرق الإسماعيلية، خلال اجتماعه مع محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، أن المديرية نفذت عدة أعمال بمدينة القنطرة غرب، لإنشاء عدد من بالوعات صرف الأمطار بها، إلى جانب العمل علي إعادة الشيء لأصله بكافة مشروعات المحافظة.

وتابع: «جرى اليوم إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله بالشوارع المحيطة بالنادي الإسماعيلي الاجتماعي، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بعد الانتهاء من أعمال توصيل بعض المرافق الخاصة بالكهرباء والغاز الطبيعي».

بشارة يناقش مشروعات الطرق بالإسماعيلية

وناقش اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لعام 5024 بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بسرعة إنجازها والالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا، والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات.

وبحسب بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، أعمال التطوير والرصف بعدد من مشروعات تطوير المحاور المرورية بمحافظة الإسماعيلية، تضمنت فرد الطبقة الأسفلتية بالشارع الفاصل بين أرض الجمعيات وأرض المزادات بحي ثالث الإسماعيلية.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، استكملت المديرية الأعمال بطريق أحمد عرابي بمدينة التل الكبير، الذي جرى تطويره بشكل كامل، من أعمال توسعة ورصف وازدواج بطول 3.5 كيلومتر، لخدمة المواطنين بمدينة التل الكبير والقرى التابعة للمركز.