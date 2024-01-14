رئيس مرسى مطروح: الدفع بفرق الطوارئ لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، عن الدفع بفرق الطوارئ والتدخل السريع للتعامل مع آثار الأمطار ورفع تراكمات المياه بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي، بعد أن أعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ، كما جرى الدفع بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسوء الأحوال الجوية تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

نشر فرق الطوارئ بشوارع وميادين مطروح

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إنه جرى نشر فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل مع أماكن سقوط الأمطار التي تتراكم في بعض البؤر بالشوارع والميادين منذ سقوط الأمطار الغزيرة، تيسيرا على المواطنين، تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

التنسيق مع الجهات للتعامل مع مياه الأمطار

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تزامنا مع حالة الطقس اليوم غير المستقر يجري التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مع الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي، وذلك ضمن جهود المدينة.

ووجه رئيس المدينة، إدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد للمعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا.

أرقام الشكاوى والبلاغات

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات مجلس مدينة مرسى مطروح التي تعمل على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع إدارة الأزمات وغرفة عمليات محافظة مطروح على رقمي 0464933158 0464935266.