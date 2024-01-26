كيف تحسب نتيجتك في امتحان الشهادة الإعدادية الترم الأول.. خبير تربوي يجيب 

مع انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية احتساب الدرجات في جميع المواد الدراسية لامتحانات الفصل الدراس الأول من العام الدراسي الجاري.

تقدم «الوطن»، طريقة احتساب درجات كل جزء في جميع المواد الدراسية في امتحان الشهادة الإعدادية التي يصل مجموعها في الترم الأول إلى 140 درجة، يُضاف إليها درجات الفصل الدراسي الثاني لتصل إلى 280 درجة.

كيف يتم تقسيم درجات امتحانات الشهادة الإعدادية

وقال إبراهيم البراوي، الخبير التربوي إن تقسيم الدرجات يأتي بتخصيص 40 درجة لمادة اللغة العربية، و20 درجة لمادة العلوم، و30 درجة لمادة اللغة الإنجليزية، و30 درجة لمادة الرياضيات، و20 درجة لمادة الدراسات الاجتماعية بإجمالي درجات 140 درجة، وهي المواد الأساسية التي تٌضاف إلى المجموع.

توزيع درجات اللغة العربية في امتحان الشهادة الإعدادية

وقال إبراهيم البراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن توزيع درجات امتحان اللغة العربية في الشهادة الإعدادية مقسم كالاتي

سؤال التعبير: 7 درجات ونصف مقسمة إلى 5 درجات للتعبير الإبداعي، ودرجتان ونصف للتعبير الوظيفي.

سؤال القراءة: 8 درجات مقسمة 4 درجات للقراءة الدنيا الإجباري «القصة»، و4 درجات للقراءة المٌتعددة «اختياريا».

سؤال النصوص: 12 درجة مقسمة 6 درجات للنص الإجباري، و6 درجات للنص الاختياري

سؤال النحو: 10 درجات.

الخط والإملاء: درجة ونصف مقسمة بواقع درجة وربع للإملاء، ودرجة وربع للخط.

توزيع درجات اللغة الإنجليزية في امتحان الشهادة الإعدادية

وقال «البراوي»، إن توزيع درجات امتحان اللغة الإنجليزية في الشهادة الإعدادية يأتي كالتالي:.

سؤال المحادثة: 5 درجات

قطعة أكمل: 4 درجات

القطعة الكبيرة: 6 درجات

سؤال الاختياري: 3 درجات

سؤال التصحيح: 5 درجات

سؤال البراجراف: 7 درجات.

توزيع درجات الرياضيات في امتحان في الشهادة الإعدادية

وقال «البراوي»، إن تقسيم درجات مادة الرياضيات في امتحان في الشهادة الإعدادية، مٌقسم بـ 15 درجة لمادة الجبر، و15 درجة لمادة الهندسة، ويأتي تقسيم مادتي الجبر والهندسة كالاتي :

السؤال الأول: كل فقرة بنصف درجة.

السؤال المقالي: كل فقرة بدرجة ونصف.

توزيع درجات العلوم في امتحان في الشهادة الإعدادية

وقال «البراوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن توزيع درجات العلوم في امتحان الشهادة الإعدادية مٌوزع كالاتي

السؤال الأول 5 درجات

أ - درجتان

ب - درجتان

ج - درجة واحدة

السؤال الثاني 5 درجات

أ - درجة ونصف

ب - درجة ونصف

ج - درجتان

السؤال الثالث 5 درجات

أ - درجتان

ب -درجة ونصف

ج - درجة ونصف

السؤال الرابع 5 درجات.

أ - درجتان

ب - درجتان

ج - درجة واحدة

توزيع درجات الدراسات في امتحان في الشهادة الإعدادية

يأتي توزيع الدرجات علي مادة الدراسات كالاتي

السؤال الأول 5 درجات.

أ - درجة واحدة

ب - درجتان

ج - درجتان

السؤال الثاني 5 درجات

أ - درجتان

ب - درجة ونصف

ج - درجة ونصف

السؤال الثالث 5 درجات.

ا - درجة ونصف

ب - درجة ونصف

ج - درجتان

السؤال الرابع 5 درجات.

ا - درجة ونصف

ب درجة ونصف

ج - درجتان