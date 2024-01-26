رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية.. جار التصحيح

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالدقهلية بالاسم ورقم الجلوس، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالدقهلية

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الدقهلية، إذ يجري الدخول عليه من هنا واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط المديرية المحدد في الأعلى

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

- إدخال الاسم الخاص بالطالب أو الطالبة

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة

- الضغط على استعلام على النتيجة

- تظهر النتيجة فور الإعلان عنها بكل سهولة للطالب.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إلى أنه يجري في الوقت الحالي تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، بعد أن انتهى الطلاب من أدائها، إذ استمرت الامتحانات لمدة أسبوع بداية من الخميس 18 يناير حتى الخميس 25 يناير.

وأدى نحو 108 آلاف و377 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية موزعين على 590 لجنة في نطاق المحافظة بالشهادة العامة، ونحو 1400 طالب في المهني، بالإضافة إلى عدد من الطلاب المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة ليكون إجمالي عدد الطلاب نحو 110 آلاف طالب جرى توزيعهم على 635 لجنة بالمحافظة.