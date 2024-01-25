رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في محافظة جنوب سيناء

كتب:

داليا منير
03:44 م | الخميس 25 يناير 2024
امتحان الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء - أرشيفية

امتحان الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء - أرشيفية

ينتظر كثير من أهالي جنوب سيناء، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد انتهاء الامتحانات اليوم، ومن المقرر أنّ تُعلن الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، طبقا لما صرح به مسؤول مديرية التعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى أنّ عملية تصحيح أوراق الإجابات ستبدأ من اليوم. 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء 

وتستعرض «الوطن» موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة جنوب سيناء وفقًا لما أفاد به مصدر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مؤكدًا أنّ النتائج ستأتي بعد تجميع الدرجات مع التزام المصححين بالدقة والحيادية.

انتهاء أعمال الكنترول والتصحيح

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، إنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، سيكون فور انتهاء أعمال الكنترول والتصحيح، التي تُنفذ في كل مدرسة على حدة، لتُعلن النتيجة في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بوقت كاف.

اقرأ المزيد:

انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «المرأة تقود» في جنوب سيناء

«أوقاف جنوب سيناء» إقبال كبير من الأهالي على مبادرة «حصن طفلك»

«زراعة جنوب سيناء» تنظم برنامجا تدريبيا لزيادة إنتاج المحاصيل والدواجن

اعتماد أحوزة عمرانية جديدة بـ9 وديان في جنوب سيناء.. اعرف التفاصيل

محافظ جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

«أوقاف جنوب سيناء» تعلن تفاصيل المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن.. اعرف الشروط

2147 حالة تصالح على مخالفات البناء في جنوب سيناء

شروط الاشتراك في مسابقة الأم المثالية للعاملات بمحافظة جنوب سيناء والمحليات

«تعليم جنوب سيناء»: لا شكاوى في اليوم الثالث لامتحانات الشهادة الإعدادية

انطلاق مهرجان المشي احتفالا بثورة يناير وعيد الشرطة في جنوب سيناء
بقلم داليا منير