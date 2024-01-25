موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في محافظة جنوب سيناء

ينتظر كثير من أهالي جنوب سيناء، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بعد انتهاء الامتحانات اليوم، ومن المقرر أنّ تُعلن الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، طبقا لما صرح به مسؤول مديرية التعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى أنّ عملية تصحيح أوراق الإجابات ستبدأ من اليوم.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء

وتستعرض «الوطن» موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة جنوب سيناء وفقًا لما أفاد به مصدر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مؤكدًا أنّ النتائج ستأتي بعد تجميع الدرجات مع التزام المصححين بالدقة والحيادية.

انتهاء أعمال الكنترول والتصحيح

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، إنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، سيكون فور انتهاء أعمال الكنترول والتصحيح، التي تُنفذ في كل مدرسة على حدة، لتُعلن النتيجة في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني بوقت كاف.