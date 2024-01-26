أستاذ قانون دولي: محكمة العدل الدولية دافعت عن الإنسانية

علق الأستاذ الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي، على قرار محكمة العدل الدولية بقبول دعوى جنوب إفريقيا واتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة، مؤكدًا أن التدابير التي أمرت بها المحكمة ضد إسرائيل تكاد تكون مطابقة لطلبات جنوب إفريقيا التسع التي قدمتها إلى المحكمة يوم 29 ديسمبر 2023.

نطقت بضمير البشرية ودافعت عن حقوق الإنسان وأقرت العدالة الدولية

وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن محكمة العدل الدولية نطقت بضمير البشرية ودافعت عن حقوق الإنسان العالمية، وأقرت العدالة الدولية واستقت قراراتها وأوامرها ضد إسرائيل من النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة الخاص بالعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.

وشدد سلامة، على أن العدل الدولية دحضت الفرضيات التي زعمت بتسيس المحكمة، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية لم تسيس منذ إنشائها عام 1945.

أنجح دعوى في تاريخ محكمة العدل الدولية

ووصف سلامة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية بأنها أنجح دعوى حتى الآن في تاريخ محكمة العدل الدولية منذ أول دعوى عام 1947 قضية ألبانيا ضد المملكة المتحدة.

وأشار سلامة، إلى أن محكمة العدل الدولية لا تمثل الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة فحسب، لكن تمثل منظمة الأمم المتحدة والعدالة الدولية، ومن ثم فقرارتها إلزامية لأطراف الدعوى، وأن إسرائيل لا تستطيع أن تحاجج بقضاءها المستقل و لا بنظامها الديمقراطي بعد قرار الهيئة القضائية الدولية الأعلى في العالم بأسره.