6 نوات شديدة تضرب الإسكندرية في شتاء 2024.. أمطار غزيرة وبرد قارس

تتعرض محافظة الإسكندرية إلى سقوط أمطار غزيرة تزامنا مع نوة الكرم الحالية، وهي واحدة من 6 نوات تضطرب الإسكندرية بشكل سنوي بغزارة شديدة في الأمطار، مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج، وهي أمور تدل على الاضطراب الجوي الشديد التي تعيشه الإسكندرية في تلك الآونة من كل عام.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 6 نوات شديدة الأمطار تنتظر الإسكندرية في 2024 بدءاً من نوة الكرم الحالية، بحسب ما كشفه جدول هيئة ميناء الإسكندرية عن مواعيد النوات، ومدة سقوط الأمطار في كل نوة.

نوات الإسكندرية المتبقية في 2024

يشهد جدول نوات الإسكندرية ازدحاما كبيرا في الأيام الممطرة من شهر يناير الجاري حتى مارس المقبل، وذلك حسب الجدول التالي:

- نوة الكرم بدأت أمس مبكرا عن موعدها وتستمر 7 أيام أي تستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري.

- نوة الشمس الصغرى، هي نوة فبراير الوحيدة وتبدأ يوم 18 فبراير، وتستمر 3 أيام.

- نوة السلوم، مع بداية شهر مارس بالتحديد يوم 2 في الشهر وتستمر لمدة يومين.

- نوة الحسوم، 9 مارس لمدة 7 أيام.

- نوة الشمس الكبرى، 18 مارس وتستمر لمدة يومين.

- نوة عوة أو برد العجوزة التي تستمر لمدة 6 أيام وهي آخر نوات الإسكندرية 2024 الأكثر غزارة للأمطار.

نوات الإسكندرية شديدة الأمطار

وأكد غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إن جدول نوات الإسكندرية 2024 يعد جدول تقريبي للأيام الممطرة فقد تأتي النوة مبكرا عن موعدها أو تتأخر، في غضون أيام قليلة إلا أنه بكل تأكيد تكون تلك الفترات هي الأكثر تعرضا للأمطار.