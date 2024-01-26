باحث قانوني: قرارات العدل الدولية انتصار على الصمت العالمي في قضية فلسطين

قال الدكتور نجيب بيطام الأكاديمي والباحث القانوني إن قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت اليوم في القضية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل دولة جنوب إفريقيا تعد انتصارًا للعدالة على الدبلوماسية العالمية.

فشل مساعي إسرائيل لعرقلة إجراءات دعوى جنوب إفريقيا

وأوضح بيطام خلال مداخلة هاتفية عبرقناة القاهرة الإخبارية أن قبول محكمة العدل الدولية للدعوى فور تقديمها وفشل مساعي إسرائيل لعرقلة إجراءاتها انتصار كبير لدولة جنوب إفريقيا كما أن قرارات المحكمة اليوم سببت حرجا كبيرا لدولة الكيان الصهيوني أمام العالم خاصة بعد أن قبلت حكومته بالمثول أمام محكمة العدل الدولية وحاولت أن تدافع عن نفسها لكنها لم تستطع أن تقدم أي أدلة دفاعية لها.

فرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية

أضاف الباحث القانوني: «للعلم أن قرار العدل الدولية الذي صدر اليوم بفرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية قرار مؤقت لكن حكم إدانة إسرائيل بشكل رسمي قد يستغرق وقتا».