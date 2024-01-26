رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

باحث قانوني: قرارات العدل الدولية انتصار على الصمت العالمي في قضية فلسطين

كتب:

عمرو صالح
06:06 م | الجمعة 26 يناير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

قال الدكتور نجيب بيطام الأكاديمي والباحث القانوني إن قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت اليوم في القضية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل دولة جنوب إفريقيا تعد انتصارًا للعدالة على الدبلوماسية العالمية.

فشل مساعي إسرائيل لعرقلة إجراءات دعوى جنوب إفريقيا

وأوضح بيطام خلال مداخلة هاتفية عبرقناة القاهرة الإخبارية أن قبول محكمة العدل الدولية للدعوى فور تقديمها وفشل مساعي إسرائيل لعرقلة إجراءاتها انتصار كبير لدولة جنوب إفريقيا كما أن قرارات المحكمة اليوم سببت حرجا كبيرا لدولة الكيان الصهيوني أمام العالم خاصة بعد أن قبلت حكومته بالمثول أمام محكمة العدل الدولية وحاولت أن تدافع عن نفسها لكنها لم تستطع أن تقدم أي أدلة دفاعية لها.

فرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية

أضاف الباحث القانوني: «للعلم أن قرار العدل الدولية الذي صدر اليوم بفرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية قرار مؤقت لكن حكم إدانة إسرائيل بشكل رسمي قد يستغرق وقتا».

   

اقرأ المزيد:

مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: قرار تاريخي من محكمة العدل الدولية

أستاذ قانون دولي: محكمة العدل الدولية دافعت عن الإنسانية

فلسطين: إسرائيل فشلت في الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية

فلسطين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية: يكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي
بقلم عمرو صالح