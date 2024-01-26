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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: نتنياهو يتجاهل قرار محكمة العدل الدولية

كتب:

منتصر سليمان
06:15 م | الجمعة 26 يناير 2024
الدكتور أحمد مجدلاني

الدكتور أحمد مجدلاني

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن إسرائيل تتعامل على أنها فوق المساءلة والقانون الدولي.

نتنياهو يتجاهل قرار محكمة العدل الدولية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نتنياهو تجاهل قرار محكمة العدل الدولية ويصر على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر الغطاء السياسي لإسرائيل أمام مجلس الأمن لتعطيل قرار العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة».

وتابع: «كنا نأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية وقفًا فوريًا لإطلاق النار، ودولة فلسطين ترحب بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، والقرار يذكر العالم أنه لا دولة فوق القانون، وقرار محكمة العدل الدولية يضع حدًا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل».

مجدلاني: ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل

وأكمل: « ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، ونطالب باحترام قرار العدل الدولية وعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية». 

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