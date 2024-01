تاريخي.. كيف احتفل رئيس جنوب إفريقيا بقرار محكمة العدل الدولية؟

احتفل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم بقرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ووفقا لموقع «النهار» اللبناني، انتشرت مشاهد مصورة لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بدا فيها سعيدا، متبادلا القبلات والمصافحات مع أشخاص، فيما علا التصفيق في «محكمة العدل الدولية» على وقع هتافات: «فلسطين حرة».

ANC President Cyril Ramaphosa breaks in celebration as the International Court of Justice rules against Israel #ICJ pic.twitter.com/DmFmmzYXSl