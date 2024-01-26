تاريخي.. كيف احتفل رئيس جنوب إفريقيا بقرار محكمة العدل الدولية؟

احتفل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم بقرار محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها بلاده ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

فرحة رئيس جنوب إفريقيا

ووفقا لموقع «النهار» اللبناني، انتشرت مشاهد مصورة لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بدا فيها سعيدا، متبادلا القبلات والمصافحات مع أشخاص، فيما علا التصفيق في «محكمة العدل الدولية» على وقع هتافات: «فلسطين حرة».

ANC President Cyril Ramaphosa breaks in celebration as the International Court of Justice rules against Israel #ICJ pic.twitter.com/DmFmmzYXSl — Shazi (@NkosinathiShazi) January 26, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، رفضت «محكمة العدل الدولية»، وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، طلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، برفض الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة وطالبت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في القطاع .

من جانبها، وصفت حركة التحريرالوطني الفلسطينية «فتح»، قرار «محكمة العدل الدولية»، التاريخي وبأنه يذكر العالم بأنه لا أحد فوق القانون الدولي، مضيفة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، إن القرار يضعُ حدًا لإفلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب والمحاسبة على جرائمها بحق الفلسطينيين، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

«فتح»: قرارالعدل الدولية يدحض رواية الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت حركة «فتح» الفلسطينية، إلى أن قرار«محكمة العدل الدولية»، الذي يعد سابقة قضائية تاريخية يدحض رواية الاحتلال الإسرائيلي ويبدد مزاعمها.

كما أشادت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، بجنوب إفريقيا، حكومةً وشعبًا، داعية إلى مزيد من التحركات المماثلة.

وكان المتحدث باسم حركة «فتح» الفلسطينية، قال في وقت سابق، إن قرار «محكمة العدل الدولية»، أعاد الاعتبار لمكانة القانون الدولي وقيم العدالة الدولية والإنسانية، ووضع إسرائيل في قفص الاتهام، مضيفا في بيان، نشرته قناة «العربية» الإخبارية، إن قادة الاحتلال الإسرائيلي، قدموا دلائل إدانتهم عبر تصريحاتهم المباشرة التي دعت إلى إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، أكد قيادي في إحدى الفصائل الفلسطينية، أن قرار «محكمة العدل الدولية» هو تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدرس اقتراحا من جانب«لندن» بفتح «ميناء أسدود» أمام الشحنات إلى غزة، كما لفت إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة وجلب المزيد من المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.