وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: قرارات محكمة العدل انتصار للشرعية الدولية

قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إن قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت اليوم، والتي تُقر بفرض تدابير فورية لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في غزة يعد انتصارا قويا للشرعية الدولية وبداية لمحاسبة إسرائيل دوليا على جرائمها.

إسرائيل كانت تعتمد على دعم الدول الغربية

وأوضح مجدلاني خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية» أن إسرائيل كانت تعتمد على خلال الفترة الماضية على الدعم الذي تلقاه من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا خلال عملياتها العسكرية وجرائمها الإنسانية حتى ظنت نفسها بأنها فوق المسائلة القانونية الدولية.

جرائم إنسانية وإبادات جماعية ضد الشعب الفلسطيني

وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم تعد المرة الأولى من نوعها التي تحاسب فيها إسرائيل على جرائمها الإنسانية وإباداتها الجماعية ضد الشعب الفلسطيني التي ارتكبتها منذ اغتصابها للأراضي خاصة أنه قرار واجب التنفيذ عليها ويُلزمها بتوفير المساعدات الإنسانية والغذائية داخل القطاع والمحافظة على أرواح المدنيين.