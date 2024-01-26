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معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس «عربية النواب»: نحتاج آليات لتنفيذ قرارات «العدل الدولية» ضد إسرائيل

كتب:

ولاء نعمه الله
03:51 م | الجمعة 26 يناير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية التزام الجانب الإسرائيلي بما جاء في قرارات محكمة العدل الدولية، بناء على الدعوة المقامة من جنوب إفريقيا، تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، وأهمها وقف القتال.

وقال «أباظة» في بيان: «محكمة العدل الدولية كشفت أمام العالم الجرائم غير الإنسانية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل». 

شدد رئيس اللجنة العربية بمجلس النواب، على ضرورة البحث عن آليات تنفيذ ما أعلنته محكمة العدل الدولية، لاسيما ما يتعلق بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

أشار أحمد فؤاد أباظة، إلى أن استمرار الأوضاع في فلسطين على هذا النحو ينذر بكارثة إنسانية يجب أن يتنبه إليها العالم جيدا، خاصة أن تصاعد وتيرة العنف يهدد الاستقرار في المنطقة بالكامل.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.