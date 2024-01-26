انطلاق معرض القاهرة الدولي للجلود بمشاركة 100 شركة

انطلقت اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الـ 18 الذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع شركة بيراميدز للمعارض، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصناعة، ويستمر خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري بمركز المؤتمرات بمدينة نصر.

السمالوطي: المشاركون من قطاعات الأحذية والمنتجات الجلدية

قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إنه وصل عدد الشركات العارضة بمعرض القاهرة الدولي للجلود إلى 100 شركة مصرية وأجنبية من كبرى المصانع العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج .

وأكد أن معرض القاهرة الدولي للجلود يستهدف في المقام الأول التصدير لذلك تم دعوة وفود أجنبية من 11 دولة تضم 82 مستورد أجنبي للإطلاع على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر والمساهمة في إبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات المشاركة في المعرض.

وأضاف السمالوطي أنه تم توفير شركات شحن في المعرض لتسهيل نقل البضائع الخاصة بالشركات العارضة والتي ستبرم تعاقدات إلى الدول الزائرة للمعرض، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تم دعوة مصمم أحذية عالمي سيكون متواجد خلال المعرض لنقل أحدث ما توصلت إليه الموضة العالمية في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية إلى المصانع المصرية

وأكد السمالوطي أن المعرض يأتي ضمن خطة الغرفة الحالية لزيادة صادرات القطاع حيث نجحت الدورة الماضية في مضاعفة صادرات القطاع من 2.8 مليون دولار إلى 45 مليون دولار بنهاية العام الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الغرفة لديها خطة تسويقية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية من خلال المشاركة في عدد من المعارض الخارجية وتنظيم بعثات ترويجية لعدد من الدول منها العراق والسعودية وليبيا بهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 80 مليون دولار بنهاية العام الحالي.

وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أنه سيتم خلال معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الجديدة تنظيم عدة ندوات لتطوير قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية وبحث التحديات التي تواجه القطاع وعرضها على الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة لها، فضلا عن مناقشة مستقبل القطاع وفرص نموه.

زيادة التبادل التجاري

من جانبه قال الدكتور محمد الشريف رئيس شركة بيراميدز لتنظيم المعارض والمؤتمرات إن معرض القاهرة الدولي للجلود سيتم خلاله تنظيم لقاءات ثنائية بين المصانع المصرية العارضة في المعرض وبعثة المشترين الأجانب والتي تضم رجال أعمال من عدة دول وهي العراق، السعودية، الإمارات، الأردن، كينيا، أوغندا، الهند، ليبيا، الجزائر، رواندا، واليمن.

وأضاف أن الهدف من هذه اللقاءات زيادة التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول العربية والإفريقية مما يساهم في زيادة حجم صادرات القطاع.

وأشار الشريف إلى أنه تم تنظيم برنامج لاستضافة الزوار الأجانب لتقديم كافة التسهيلات للوفود الأجنبية و إزالة أي معوقات تواجههم بما يساعد على إبرام تعاقدات تصديرية لزيادة الصادرات، مؤكداً أهمية المعارض في الوقت الراهن للترويج للمنتجات المصرية محليا وعالميا وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول الشقيقة.