انطلاق معرض القاهرة الدولي للجلود في 26 يناير بمشاركة 11 وفدا أجنبيا

عقدت لجنة المعارض في غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، اجتماعاً تحضيرياً، لبحث آخر مستجدات معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الثامنة عشر، والذي تنظمه الغرفة تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، وتنطلق فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

دعوة 11 وفداً أجنبياً للمشاركة في معرض القاهرة الدولي

وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال الاجتماع، إنه تم دعوة 11 وفداً أجنبياً للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للجلود من دول عربية وأفريقية وآسيوية، هي العراق، والسعودية، والإمارات، والأردن، وكينيا، وأوغندا، والهند، وليبيا، والجزائر، ورواندا، واليمن.

وأشار «السمالوطي» إلى أن هذه الوفود تضم 85 مستورداً، بهدف إبرام تعاقدات تصديرية مع المصانع المصرية المشاركة في معرض الجلود في دورته القادمة، مما يساعد في تحقيق هدف الغرفة في الوقت الحالي، وهو زيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية للأسواق الأفريقية والعربية والآسيوية.

وأوضح «السمالوطي»، أن معرض القاهرة الدولي للجلود أصبح محفلا سنويا مهما لتجمع صناع الأحذية والمنتجات الجلدية لتبادل الآراء والأفكار، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر والتطور الكبير الذي شهدته هذه الصناعة في السنوات الأخيرة وقدرتها على المنافسة محلياً وعالمياً، موجهاً الدعوة لجميع صناع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر لزيارة المعرض في الأيام الثلاثة.

فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود

وأشار رئيس غرفة صناعة الجلود، إلى أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم عدة ندوات لبحث التحديات التي تواجه صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر وأبرز الحلول لهذه المشكلات ومناقشة فرص نمو القطاع، مؤكداً أنه سيتم دعوة عدة جهات للمشاركة في هذه الندوات على رأسها هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابة الصناعية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و مركز تحديث الصناعة.

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الثامنة عشر أكثر من 85 شركة محلية وأجنبية متخصصة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الانتاج والإكسسوارات والجلود والشركات المتخصصة في الملابس الجلدية والإكسسوارات الجلدية والمشغولات الجلدية اليدوية والحقائب الجلدية والحزام والمحفظة.