نموذج حل امتحان الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية

بدأت أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، على أن تستمر لمدة أسبوع كامل، وتقدم «الوطن» للطلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم نموذج إجابة امتحان الهندسة، لمساعدتهم في مراجعة حل أسئلة الامتحان واحتساب درجاتهم المتوقع حصولهم عليها.

امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية

ويقول محمد حسين، معلم أول الهندسة بتعليم الإسكندرية لـ«الوطن»، إن امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، ولم يستعد الطلاب لهذه المادة جيد، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح في مادة الهندسة متوسطة.

نموذج الإجابة

ويضيف عماد حسن، معلم أول اللغة العربية بالإسكندرية إن الطلاب اشتكوا من صعوبة مادة الهندسة، ومن المنتظر الإعلان عن النتيجة.

وكانت «الوطن» قدمت مراجعة نهائية شاملة لمختلف المواد، وننشر نموذج الإجابة الرسمي وتوزيع الدرجات.