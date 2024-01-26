رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«المستقلين الجدد»: قرارات محكمة العدل الدولية إدانة واضحة لإسرائيل

كتب:

محمد أباظة
08:22 م | الجمعة 26 يناير 2024
حزب المستقلين الجدد

حزب المستقلين الجدد

أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية بفرض إجراءت تمنع حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الحزب، في بيان، إن الحكم لم يتضمن قرارا بوقف صريح للعدوان الإسرائيلي إلا أن هذا الحكم أكد في مضمونه قيام إسرائيل وجيشها بحرب إبادة جماعية ضد أهل غزة وهو الأمر الذي تناولته القرارات اليوم بوجوب قيام إسرائيل باتخاذ إجراءات من شأنها حماية الفلسطينيين في غزة.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن رفض المحكمة طلب إسرائيل برفض الدعوة هو تأكيد على قناعة المحكمه بتورط إسرائيل وقيامها بجرائم كبيرة ضد أهل غزة: «ونحن نطمح أن تواصل المحكمة إجراءاتها بإلزام إسرائيل باتخاذ ما يلزم لوقف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة».

وأضاف «عناني»: على الرغم من أن الحكم لم يصل لدرجة تحقيق طموحنا بقرار ملزم بوقف الحرب إلا أننا نرحب به في وجود صمت دولي وفشل الأمم المتحده في إدانة إسرائيل وعدم القدرة على اتخاذ أي قرارات إدانة ضد إسرائيل.

اقرأ المزيد:

«أبو الغيط»: قرارات «العدل الدولية» بشأن جرائم إسرائيل في غزة انتصار للقيم الإنسانية

إسرائيل تواصل جرائمها.. والاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذ قرارات العدل الدولية

محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل تحاكم لأول مرة منذ عام 1948 «فيديو»

رئيس وزراء فلسطين: قرار «العدل الدولية» يؤكد انتهاء زمن إفلات إسرائيل من العقاب
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.