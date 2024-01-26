«المستقلين الجدد»: قرارات محكمة العدل الدولية إدانة واضحة لإسرائيل

أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية بفرض إجراءت تمنع حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الحزب، في بيان، إن الحكم لم يتضمن قرارا بوقف صريح للعدوان الإسرائيلي إلا أن هذا الحكم أكد في مضمونه قيام إسرائيل وجيشها بحرب إبادة جماعية ضد أهل غزة وهو الأمر الذي تناولته القرارات اليوم بوجوب قيام إسرائيل باتخاذ إجراءات من شأنها حماية الفلسطينيين في غزة.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن رفض المحكمة طلب إسرائيل برفض الدعوة هو تأكيد على قناعة المحكمه بتورط إسرائيل وقيامها بجرائم كبيرة ضد أهل غزة: «ونحن نطمح أن تواصل المحكمة إجراءاتها بإلزام إسرائيل باتخاذ ما يلزم لوقف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة».

وأضاف «عناني»: على الرغم من أن الحكم لم يصل لدرجة تحقيق طموحنا بقرار ملزم بوقف الحرب إلا أننا نرحب به في وجود صمت دولي وفشل الأمم المتحده في إدانة إسرائيل وعدم القدرة على اتخاذ أي قرارات إدانة ضد إسرائيل.