إسرائيل تواصل جرائمها.. والاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذ قرارات العدل الدولية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها واعتداءاتها بحق ممتلكات الفلسطينيين، بالضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار المستوطنين في اعتداءاتهم على المدنيين العزل والمتضامنين الأجانب جنوب الخليل.

اليوم، استولى جنود الاحتلال الإسرائيلي، على مركبة خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب متضامنان أجنبيان بجروح، جراء اعتداء مستوطنين مسلحين عليهما في مسافر يطا جنوب الخليل.

نكل مجموعة من المستوطنين المسلحين بزي قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشاب فلسطيني وقاموا بمطاردة مركبات الفلسطينيين وتفتيشها شرق يطا، فيما دخل المعتقل محمد توفيق حسين غوادرة «44 عامًا» من قرية بير الباشا جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذ قرار العدل الدولية

سياسيا، توقع الاتحاد الأوروبي، تنفيذًا كاملًا وفوريًا لقرار «محكمة العدل الدولية» في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الذي أمرت فيه «تل أبيب» باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في القطاع، مشيرا في بيان مشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية، إلى أن قرارات المحكمة ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها.

«فتح»: قرار محكمة العدل الدولية ملزم قانونيا لإسرائيل

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، عضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، إن قرار «محكمة العدل الدولية» ملزم قانونيا لإسرائيل، مهما حاولت من خلال الوسائل السياسية التملص من تنفيذ بنوده، مشيرا في تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن الحكم وضع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قفص الاتهام.

من جانبه، أشاد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، بالقرار، مضيفا في تصريحات ل«سبوتنيك»، أن قرار «محكمة العدل الدولية» مهم جدا، ومن القرارات التي سيكون لها دور كبير لوقف «حرب غزة»

وكان الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اعتبر في وقت سابق من اليوم، أن قبول «محكمة العدل الدولية»، وفق لشبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، لقضية الإبادة الجماعية يعني محاكمة إسرائيل لأول مرة على جرائمها.

نتنياهو: إسرائيل ستواصل حربها ضد الفصائل الفلسطينية

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، تعليقا على قرار «محكمة العدل الدولية»، إن إسرائيل ستواصل حربها ضد الفصائل الفلسطينية حتى تحقق النصر الكامل، على حد وصفه.

وجدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على منصة إكس «تويتر سابقا»، دعوات سابقة له لتهجير سكان قطاع غزة، وقال إن قضاة «محكمة العدل الدولية» بلاهاي الذين يشعرون بالقلق إزاء وضع سكان غزة، مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان القطاع.

بدوره، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، سيواصلون العمل على تفكيك القدرات العسكرية والحكمية للفصائل الفلسطينية.

من جانبه، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقرار «محكمة العدل الدولية»، بالقيم، معربا، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، عن أمله بأن يسفر القرار عن إنهاء هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية مقطع فيديو يظهر 3 مجندات إسرائيليات وهن يوجهن رسائل إلى حكومة بلادهن.وتبين المشاهد اتهام الأسيرات الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل في عملية تحريرهن، كما طلبن الأسيرات من أهاليهن الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية.