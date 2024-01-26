محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل تحاكم لأول مرة منذ عام 1948 «فيديو»

قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه لأول مرة يجري اتهام إسرائيل، ويتوجه لها تهمة الإبادة الجماعية، وهي أعلى التهم التي توجهها محكمة العدل الدولية.

وأضاف «مطاوع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»: «ربما فى حيثيات قرار القبول، أشارت المحكمة إلى التصريحات السياسية التي أدلى بها بعض المسؤولين الإسرائيليين، وتثبت نية إسرائيل في إبادة جماعية».

وأوضح أنه «لأول مرة تحاكم إسرائيل أمام محكمة دولية، رغم كل الجرائم التي ارتكبتها منذ عام 1948، وهذا يعطي بارقة أمل أنه لا يوجد دولة فوق القانون».

المحكمة لم تدعو إلى وقف إطلاق النار

وتابع: «بالرغم من ذلك كان من المفترض أن تقبل هذة المحكمة أهم إجراء تنفيذي يمكن اتخاذه، وهو ما طالبت به جنوب أفريقيا، وهو الدعوة إلى وقف إطلاق النار، وهذا الإجراء لم تتخذه هذة المحكمة، إضافة الى أن الصياغات المكتوبة بهذا القرار تحتمل عدة أوجه، لكن الأهم فيها أنهم تحدثوا عن المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والإبادة الجماعية، وعدم إتلاف الأدلة الخاصة بجرائم، ربما تكون إبادة جماعية».