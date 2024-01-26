«شباب الشرقية»: تكريم أبطال رياضة التايكوندو وتحفيز اللاعبين للمنافسة

كرم نادي غار حراء بالشرقية أبطال رياضة التايكوندو الحاصلين على مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية للتايكوندو.

تكريم أبطال رياضة التايكوندو بالشرقية

جاء ذلك بحضور المستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب، والعميد خالد نائب رئيس الاتحاد، ومحمد أبوسمرة رئيس فرع الشرقية للتايكوندو، و الدكتور أسعد الرفاعي نائب رئيس الفرع، والدكتور هشام علام رئيس مجلس إدارة نادي غار حراء، والمهندس حاتم سعيد نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

الشرقية تسعى دائما نحو دعم ورعاية الأبطال

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، تسعى دائما نحو دعم ورعاية الأبطال الرياضيين بمختلف الرياضات وتوفير كافة أوجه الرعاية وتوفير كافة السبل المتاحة بالهيئة الشبابية والرياضية، لضمان توفير المناخ الملائم لممارسة كافة الرياضات.